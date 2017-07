Secretaria de Segurança notifica 130 carros abandonados

O Brasil acompanha os escândalos da Lava Jato. Tem de todo o tipo, inclusive abuso de poder do judiciário, segundo afirmam advogados, juristas e analistas políticos. O mais chocante, segundo as mesmas fontes, foi o acordo havido entre o Ministério Público Federal e Joesley Batista que confessou mais de 200 crimes contra a Nação e saiu livre, sem punição e com direito de voar e viver nos Estados Unidos, para onde conduziu quase a totalidade do dinheiro golpeado do BNDS.

