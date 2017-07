Campanha do Agasalho: Poupatempo pretende atingir meta de 300 mil peças

Os postos do Poupatempo no Estado de São Paulo já receberam 140 mil doações para a Campanha do Agasalho 2017, que termina dia 31 de julho. Na reta final, o Poupatempo está reforçando os pedidos de doações a todos os colaboradores e usuários, para tentar alcançar o número recorde de 300 mil peças doadas à campanha coordenada pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Em Bragança o Poupatempo situa-se av. Dr. Plínio Salgado, 5813, Parque dos Estados. A campanha arrecada peças de roupas, agasalhos e cobertores em bom estado nos 72 postos fixos do Poupatempo para doar a entidades de assistência social no Estado. Em vários postos, os colaboradores fazem oficinas de tricô e crochê e se mobilizam em campanhas internas em uma corrente solidária, que inclui rifas e reuniões de arrecadação de fundos para a campanha.

Durante o lançamento oficial da campanha, a presidente do Fundo Social destacou a beleza da campanha promovida todos os anos durante o inverno. “O importante é as pessoas doarem com amor. Podem ser roupas até usadas, mas que sejam lavadas, pois quem vai receber tem que sentir amor. As pessoas que receberem as peças em bom estado se sentirão protegidas e acolhidas”, ressaltou Lu Alckmin. Em 2016, mais de 9,5 milhões de peças foram arrecadadas e distribuídas para 231 municípios, além de 283 entidades que solicitaram a doação.

As doações podem ser feitas até o fim de julho nas unidades do Poupatempo, durante o horário de funcionamento.