Moradores do Jardim Paturi solicitam melhorias ao Executivo

A Prefeitura, por meio do Gabinete do Executivo, vêm atendendo grupos representantes das diversas comunidades do município, ouvindo as reclamações.

O prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré e secretário de Serviços, Aniz Abib Júnior, recebeu na quarta-feira,12, a comissão de moradores do Jardim Paturi.

Na ocasião, os moradores puderam reivindicar melhorias ao bairro e expor suas insatisfações.

Segundo o morador Carlos Alberto de Melo, o Jardim Paturi carece de uma atenção especial devido ao menosprezo e abandono dos últimos anos. “Ficamos num total abandono nas últimas administrações, agora fomos recebidos pelo prefeito Jesus e pudemos expor os problemas críticos que enfrentamos diariamente como a falta de rede de esgoto, buracos nas principais ruas do bairro, matos nos terrenos baldios, falta de segurança, ausência de opções para atravessar a avenida que dá acesso ao ponto de ônibus e poucos horários dos coletivos urbanos. Estamos esperançosos que seremos atendidos, porque fomos muito bem recebidos na Prefeitura”, concluiu Melo.

Durante a reunião, o prefeito Jesus determinou que a curto prazo sejam iniciados serviços para melhorias como a operação tapa-buraco e limpeza de terrenos. Serão encaminhados ofícios reivindicatórios à SABESP, visando a implantação do sistema de rede de esgoto, assim como ao Departamento de Estradas de Rodagem (DER), com objetivo de melhorar a travessia de pedestre na rodovia João Hermenegildo de Oliveira. A mesma ação será realizada com a empresa responsável pelo transporte público da cidade, Nossa Senhora de Fátima Auto Ônibus, para ampliação de itinerário para atender a comunidade, bem como à Energisa, para implantação de nova iluminação no trevo de acesso ao bairro. Aos órgãos de segurança pública foi incumbida a realização de rondas na localidade.