Festival de Inverno: Final de semana é marcado por música e teatro

A Prefeitura, por meio da secretaria de Cultura e Turismo, convida a população para mais um final de semana de eventos com o Festival de Inverno. Diversas atrações musicais e teatro ocorrem hoje e amanhã, com destaque para a Bachiana Filarmônica SESI-SP regida pelo maestro João Carlos Martins, que se apresenta hoje, às 21h no Lago do Taboão. Para abrir o evento, às 20h30, a Orquestra de Metais Lyra Bragança se apresentará com repertório variado.

A orquestra Bachiana Filarmônica é formada por jovens músicos que levam a cultura da música erudita para milhares de brasileiros, tendo se apresentado em diversos municípios do interior do estado, periferias de grandes cidades e em renomados teatros. O maestro João Carlos Martins é considerado um dos maiores intérpretes de Johann Sebastian Bach (músico alemão). Ele também é conhecido pela genialidade musical como a obra gravada para teclado, no entanto, devido a problemas físicos deixou a carreira de pianista e passou a dedicar-se a regência.

As apresentações marcadas para hoje e amanhã no Mercado Municipal passaram por alterações de horário e serão às 10h. Nos demais, as outras atrações programadas seguem sem mudanças.

PROGRAMAÇÃO: Hoje, às 10h, MPB com Duo Rita e Matheus Grossi no Mercado Municipal; às 11h30, Grupo Quarto Choro no Calçadão; às 16h, Grupo Casanossa na praça da Vila Aparecida; às 20h, Mágico Rogério Pina na praça centra; às 20h30, Grupo Pure Bar na praça central e às 22h, no mesmo loca, sertanejo com Red Fox e Chander.

Amanhã: Às 10h, no Mercado Municipal, Lucas e Geraldo; às 10h30, na Feira da Amizade, forró com o Grupo Raiz do Folé; às 11h, na praça central, pop com Duo Rita e Matheus Grossi; 15h, no polo da Universidade Aberta, peça teatral infantil; às 15, no Ciles Lavapés, Hip Hop com Projeto Essência Urbana; às 20h, animação com Pocket Show com Trupe Bananas na Praça Central e logo em seguida, às 20h30, a banda Blues Beatles.