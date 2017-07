Faixas orientam motoristas sobre a restrição ao tráfego de caminhões

A Prefeitura, por meio da secretaria de Mobilidade Urbana, instalou faixas de orientação e placas de sinalização de acordo com as novas regras à restrição de caminhões em algumas vias do município.

A medida começa vigorar a partir de segunda-feira, 17, com restrição de tráfego de veículos pesados de segunda a sexta-feira, entre 7h e 22h, na Avenida Dom Pedro I (nos dois sentidos), Avenida dos Imigrantes (nos dois sentidos) entre a Praça Nove de Julho e a rotatória da Avenida Doutor Plínio Salgado – acesso ao Circuito das Águas, e Avenida Alberto Diniz, também nos dois sentidos.

ATENÇÃO – Caminhões com placa de Bragança terão restrição apenas das 7h às 9h e das 17h às 19h, podendo circular livremente fora desses horários, assim como aqueles que farão obras e serviços de infraestrutura urbana e prestação de serviços públicos essenciais.

Estão dentro dessa excepcionalidade, desde que devidamente cadastrados junto à secretaria de Mobilidade Urbana de Bragança, os caminhões que terão acesso a pátio ou estacionamento próprio, aqueles destinados ao transporte de máquinas, equipamentos e materiais básicos para construção civil e afins, utilizados nas feiras livres, nas mudanças, e no transporte de produtos perigosos de consumo local e produtos alimentícios perecíveis. Empresas sediadas na cidade que não possuam frota própria e utilizam serviços de caminhões com placas de outra cidade também deverão realizar o cadastro.

O cadastro dos veículos enquadrados nas exceções à regra poderá ser realizado, exclusivamente, na secretaria de Mobilidade Urbana, situada na rua José de Oliveira, 15, Jardim Júlio Mesquita Filho. Informações pelo telefone 4035-0742.

As empresas poderão realizar o cadastro dos veículos que lhes prestem serviços no sistema online disponibilizado no seguinte endereço http://braganca.sp.gov.br/ctc/index.php nos dias em que o veículo trafegará na cidade.

Não será restringido o tráfego dos veículos destinados à urgência, ao socorro mecânico de emergência, cobertura jornalística, coleta de lixo, obras e prestação de serviços de emergência, correios, serviço emergencial de sinalização de trânsito e ao transporte de valores.