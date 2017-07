Câmara aprova CONSAM em sessão de sete horas

A sessão realizada na terça-feira, 11, na Câmara Municipal, foi a mais longa deste ano, durando cerca de sete horas.

Diversos assuntos foram debatidos, mas predominaram as discussões sobre o Projeto de Lei nº 30/2017, de autoria do prefeito Jesus Chedid, que ratifica o Protocolo de Intenções e autoriza o ingresso do Município de Bragança no Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – Consam. A finalidade do Consórcio é promover a ajuda mútua e o desenvolvimento sustentável dos municípios na prestação de serviço de água e esgoto à população, entre outros.

O projeto foi votado em regime de urgência e em turno único. Os debates tiveram participação do advogado da Câmara, Romeu Taffuri Junior, e do advogado da Prefeitura, J. Malon, que prestaram alguns esclarecimentos.

Vereadores da oposição tentaram denegrir o projeto afirmando que os benefícios não estão claros. Também justificaram seus votos contrários dizendo que o projeto chegou de repente e que não houve tempo hábil para análise.

Os demais vereadores defenderam a proposta do prefeito e ressaltaram que chegou a hora de Bragança tomar uma atitude, considerando que o contrato com a Sabesp está vencido desde 2009 e ressaltando que a autarquia vem explorando a população bragantina durante esses anos. Também disseram que o governo anterior só ficava no discurso e não fazia nada em relação ao saneamento básico do município. Lamentaram ainda que a administração anterior, do ex-prefeito Fernão Dias (PT), queria usar a Sabesp, com a suposta contrapartida de R$50 milhões para renovação do contrato, para na verdade conseguir fechar as contas da Prefeitura. “Bragança ganha força com o consórcio”, disse o líder do prefeito Jesus Chedid, vereador Paulo Mário. Após longa discussão, o projeto foi aprovado por 13 votos favoráveis, contra cinco. Votaram contra: Marcus Valle, Antônio Bugalu, Moufid Doher, Quique Brown e Basílio Zecchin.

Também foram aprovados o Projeto de Lei nº 24/2017 que institui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio e a moção nº 34/2017 que requer, por meio de apelo do Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à substituição gradual das luminárias tradicionais por luminárias de LED, e sobre a viabilidade para implantar sistemas de energia solar na iluminação pública do Município.

DEBATES– Depois iniciaram os debates entre vereadores, sobre diversos assuntos. A divulgação da faixa etária com antecedência para as atrações do Festival de Inverno foi cobrada na Tribuna.

Também discutiram sobre a situação precária do banheiro público no Ceasinha e a escuridão que se encontra a praça 9 de Julho a noite.

Os ânimos se exaltaram no final da noite com a discussão entre vereadores do PSDB e vereador Cláudio Moreno, do DEM, que tem insistido na reforma de ginásios de esporte. João Carlos Carvalho e Marcolino, ambos do PSDB, partido do qual faz parte do secretário de Juventude, Esporte e Lazer- SEMJEL, Carlos Alberto de Souza, defenderam a pasta e disseram que tudo o que é possível está sendo feito para melhoria dos próprios públicos.

No final, o líder Paulo Mário pediu que os vereadores reflitam sobre a pertinência dos assuntos levados à sessão e se realmente importam para a população. As discussões seguiram até as 11h, quando foi encerrada a sessão.