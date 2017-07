Bragança prestigia abertura do 61º Jogos Regionais em Americana

Na terça-feira, 11, foi realizada na cidade de Americana, a solenidade de abertura da 61ª edição dos Jogos Regionais da 4ª Região Esportiva do Estado de São Paulo. O evento foi no Ginásio do Centro Cívico (Complexo Poliesportivo “Milton Fenley Azenha”) e contou com as presenças de autoridades locais, representantes dos municípios participantes, convidados, integrantes do Tiro de Guerra e atletas das cidades que participam da competição.

Representando o prefeito Jesus Chedid, esteve o vice-prefeito Amauri Sodré, acompanhado pelo secretário de Juventude, Esportes e Lazer, Carlos Alberto de Souza, Danilo Cintra, Chefe da Delegação Bragantina e representantes dos atletas bragantinos que disputam os Jogos Regionais.

As competições tiveram início no dia 11 e irão até o dia 21 de julho contando com a participação de 46 municípios disputando medalhas em 26 modalidades: atletismo; atletismo ACD (Atletas Com Deficiência) badminton; basquetebol; biribol; bocha; capoeira; ciclismo; damas; futebol; futsal; ginástica artística; ginástica rítmica; handbol; judô; karatê; malha; natação; natação ACD; skate; taekwondo; tênis; tênis de mesa; voleibol; vôlei de praia; e xadrez. Esta será a primeira edição com skate e badminton como modalidades oficiais.

“Não medimos esforços para participar de competições importantes como é o caso do Jogos Regionais. Por determinação do prefeito Jesus, a SEMJEL conta com todo o apoio para que os atletas se sintam amparados e possam desenvolverem todos os potenciais esportivos. Nossa torcida e incentivo é muito grande por isso fazemos questão de prestigiar os atletas bragantinos”, afirmou Amauri Sodré.

O Secretário da SEMJEL, Carlos Alberto de Souza, informou que a delegação chefiada pelo Danilo Cintra, está bem alojada, foi bem acolhida pela coordenadoria do evento e os atletas estão preparados para realizarem uma boa competição. “Nossa delegação conta com 350 atletas que participarão em 23 modalidades de um dos maiores eventos esportivos do Estado e estamos disputando as modalidades com atletas que merecem todo nosso prestígio e apoio, como determina o prefeito Jesus.”

Os municípios participantes são: Aguai; Águas da Prata; Águas de Lindóia; Americana; Amparo; Araras; Artur Nogueira; Atibaia; Bragança Paulista; Caconde; Campinas; Casa Branca; Conchal; Cordeirópolis; Elias Fausto; Engenheiro Coelho; Espírito Santo do Pinhal; Hortolândia; Indaiatuba; Ipeúna; Iracemápolis; Itapira; Itatiba; Itobi; Leme; Limeira; Mococa; Mogi Guaçu; Monte Mor; Nova Odessa; Paulínia; Pedreira; Piracaia; Rio Claro; Santa Bárbara d’Oeste; Santa Cruz das Palmeiras; Santa Gertrudes; São João da Boa Vista; São José do Rio Pardo; Serra Negra; Socorro; Sumaré; Tambaú; Valinhos; Vargem Grande do Sul e Vinhedo.