Braga anuncia centroavante Everton, artilheiro da Série A2 do Paulista

O Bragantino anunciou o acerto com o atacante Everton, que jogou recentemente a Série D do Campeonato Brasileiro pelo Ituano. O jogador passa por exames médicos para assinar o contrato.

No primeiro semestre, jogou pelo Taubaté, fazendo a parte da campanha na Série A2 do Campeonato Paulista. Foi artilheiro isolado, com nove gols.

O atacante foi campeão e artilheiro da Série A2 de 2006 com a camisa do Barueri. Ele também jogou na China, na Arábia e na Holanda, onde atuou por seis temporadas no Heracles e se tornou o maior artilheiro do clube no Campeonato Holandês.

Everton chega ao Bragantino com a expectativa de ser o homem-gol, o camisa 9, característica perdida desde a saída de Rafael Grampola. Caso seja regularizado até amanhã, poderá estrear pelo Massa Bruta na segunda-feira, 17, contra o Botafogo-SP, às 21h, em Ribeirão Preto.

O time continua sua busca por mais dois jogadores até esta sexta-feira, 14, quando encerra o prazo de inscrição de atletas.

De acordo com Clayton Vieira, diretor de futebol do Massa Bruta, o clube monitora mais duas opções para o setor ofensivo, podendo ser um meia e um atacante ou até mesmo dois atacantes.

“Estamos monitorando e conversando. Até esta sexta-feira vai haver o anúncio oficial”, disse Clayton.

A diretoria já na semana passada, apresentou três jogadores: o zagueiro Samuel, o volante Marino e o atacante Mateus Peixoto.

O meia Bruno Xavier, ex-Portuguesa, treina com o elenco, porém, segundo Clayton, ainda não há uma definição se ele permanecerá ou não no elenco. Após jogar a Série A2 pela Lusa, o atleta acertou com o Nacional, por onde disputaria a Copa Paulista, mas se transferiu para o Bragantino.

O Bragantino volta a jogar pela Série C do Campeonato Brasileiro na próxima segunda-feira, 17, quando encara o Botafogo, em Ribeirão Preto. O jogo está marcado para às 21h, com transmissão em Tempo Real pelo GloboEsporte.com. O time de Roberto Fonseca não vence há cinco jogos e ocupa a zona de rebaixamento do grupo B, com nove pontos.Informações globoesporte.com.