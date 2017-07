Prefeito Jesus destaca ações importantes para a cidade

Na manhã de ontem, durante entrevista concedida à Rádio 102 FM, o prefeito Jesus Chedid esclareceu diversas dúvidas da população e disse das próximas ações da administração.

Segundo o prefeito, as reclamações envolvendo a iluminação pública reduziram, devido a troca da empresa que realiza a manutenção e também a cobrança diária da Prefeitura para que os pontos escuros da cidade tenham a energia restabelecida.

Lamentou que a verba para reforma e restauro do prédio do antigo Colégio São Luiz e para as obras de recuperação do Lago do Taboão tenha sido perdida pela administração anterior. “Estamos trabalhando para recuperar esse dinheiro”, disse.

Em relação ao contrato vencido com a Sabesp, o prefeito disse que na terça-feira, 11, entregou ofício à autarquia determinando prazo para revelar o que ela tem a oferecer para Bragança e região. O contrato entre Sabesp e município venceu em fevereiro de 2009 e desde então a Sabesp não mostrou interesse em renovar com boas contrapartidas para Bragança.

Ao ser questionado sobre o que mais preocupa a administração, o prefeito disse: “Tudo nos preocupa. Claro que já andamos bastante e estamos sentindo a população mais contente. A saúde pública caminhou muito bem. Também estamos limpando a cidade, tapando buraco e começando a asfaltar as vias”, disse. Ele também respondeu aos questionamentos sobre a pavimentação das ruas do centro, que seguiram intensamente até o mês de junho e depois pararam. “Tivemos um problema com a empresa, pois alguns serviços realizados não nos agradaram. Mas já resolvemos e as outras ruas serão pavimentadas em breve”.

O prefeito também destacou a importância da agência bancária do Bradesco na zona norte, que deve ser inaugurada ainda neste mês. A agência funcionará até as 20h em dias de semana e até as 17h aos finais de semana.

Sobre os uniformes escolares para alunos da rede municipal, a Prefeitura deve entregar nos próximos dias. Segundo o prefeito, em 2018 os uniformes serão entregues no início do ano letivo. A licitação deve iniciar em setembro ou outubro. “Ainda estamos trabalhando com o orçamento aprovado pelo prefeito anterior. Não nos deixaram praticamente nada”, lamentou Jesus.

Por fim, ele também adiantou que neste mês, 10 novos ônibus devem começar a circular em Bragança, e mais 30 até o final do ano. “Se a empresa de transporte coletivo cumprir o que foi acordado, será uma revolução na área do transporte público”, afirmou o prefeito.