Executivo discute fiscalização e sonegação de impostos

A Prefeitura, por meio da secretaria de Finanças, recebeu na sexta-feira, 7, o procurador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Fernando Arruda, para tratar de assuntos referentes a fiscalização, revisão geral de legislação e sonegação fiscal de impostos.

O secretário Luciano Aparecido de Lima disse que reuniões como essa objetivam o combate à sonegação de impostos para melhor servir a população. “Esta reunião veio em boa hora, além da troca de experiências, a importância neste momento em que estamos realizando revisões gerais do Código Tributário Municipal e suas devidas adequações às legislações vigentes”.

Na ocasião, o procurador falou sobre as ações que podem ser tomadas para prevenir a sonegação do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN). “Fomos convidados para trocar experiências sobre esse assunto que é de suma importância para melhorar a arrecadação do Município. Existem mecanismo legais que possam evitar a sonegação fiscal que muitas vezes acontecem com contribuintes que tem condições de saldar seus compromissos com o Município”, explicou Fernando Arruda.