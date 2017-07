Câmara sediará audiência pública sobre segurança

A Câmara Municipal sediará amanhã audiência pública da Comissão Especial da Câmara dos Deputados para o debate sobre a unificação das Polícias Civil e Militar, a partir das 8h. O evento faz parte do calendário de seminários regionais realizados pelos parlamentares, que estuda a unificação da Polícia Civil e Militar como alternativa para o fortalecimento da Segurança Pública no Brasil.

O grupo de parlamentares deu início aos estudos para unificação das polícias em 2016, com visita à Alemanha, Itália e França e a passagem em Bragança Paulista faz parte das audiências públicas regionais, que incluem ainda os municípios de Três Corações (MG), Chapecó (SC), e Aracajú (SE). A audiência deve contar com a presença do deputado federal Vinicius Carvalho (relator) e do presidente da Comissão, deputado federal Edson Moreira.

As audiências são garantidas pela Constituição Federal de 1988 para fortalecer o diálogo entre a sociedade civil e os Poderes Executivos, Legislativos e Judiciário com a troca de ideias para a elaboração de políticas públicas.