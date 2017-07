Sabesp recebe ofício de prefeitos da região

Na terça-feira, 11, o assessor Jurídico da Prefeitura, J. Malon, acompanhou a entrega do ofício direcionado à presidência da Sabesp, em nome de Jerson Kelman, com a finalidade de informar sobre o Protocolo de Intenções e o Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – Consam, que tem como finalidade promover a ajuda mútua e o desenvolvimento sustentável dos municípios na prestação de serviço de água e esgoto.

A entrega foi feita diretamente a Luiz Fernando Guimarães, chefe de gabinete do presidente da Sabesp. No ofício os municípios deram prazo à Sabesp até o dia 15 de agosto, impreterivelmente, para que envie sua proposta de contrato, estipulando os serviços e investimentos previstos além dos valores da outorga. A proposta deverá ser enviada detalhadamente, de forma individual com referência a cada município, em documento único, aos cuidados do gabinete da Prefeitura de Bragança, a qual se encarregará de repassá-las aos prefeitos das respectivas cidades.