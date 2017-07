Anunciada campanha contra esmola para moradores de rua

Volto a falar da Sabesp e do lago da Hípica, porque é um desaforo para com as pessoas e ao meio ambiente, e considerar o desprezo da autarquia para recuperar plenamente aquele manancial. Um termo de Ajuste de Conduta (TAC) firmado entre a Sabesp, Ministério Público e Prefeitura em 2012 não foi cumprido até hoje pela soberana autarquia

Leia Coluna na integra