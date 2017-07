Prefeito recebe Comandantes da PM

Na manhã ontem o prefeito Jesus Chedid, acompanhado do vice Amauri Sodré e secretário de Segurança e Defesa Civil, Dorival Bertin, recebeu a visita do Tenente Coronel Mário Pugliese Falararo, Comandante do 34º Batalhão da Polícia Militar do Interior, com sede em Bragança.

Na ocasião, o Tenente Coronel apresentou o novo comandante da 1ª Companhia de Polícia Militar, o Capitão PM Hamilton Ramos Busato. Familiarizado com a região, Busato já atuou em Bragança como Tenente e nos últimos três anos como Capitão na cidade de Itatiba.

A visita fortalece a parceria entre a administração e a Polícia Militar no trabalho integrado voltado à segurança da população. Os comandantes destacaram a parceria com a Guarda Civil Municipal, que vem apresentando grandes resultados desde o início do ano, principalmente com o suporte da Central de Monitoramento, possibilitando a solução de várias ocorrências.

Além de Bragança, a 1ª Cia atende outras cinco cidades: Tuiuti, Pinhalzinho, Pedra Bela, Vargem e Joanópolis.

O Comandante Pugliesi agradeceu a recepção e ressaltou que o 34º Batalhão, por meio da 1ª Cia de Polícia Militar, pretende trabalhar na cidade com o Projeto Vizinhança Solidária, que consiste num conjunto de ações que busca, por meio da prevenção primária, melhorar a segurança pública nos bairros, incentivando a vizinhança a adotar medidas capazes de prevenir delitos e colaborar com o policiamento.