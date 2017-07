Prefeitura regulamenta restrição de caminhões na cidade

A partir de segunda-feira, 17, os motoristas que infringirem as novas regras estarão sujeitos a perda de 4 pontos na carteira de habilitação e multa no valor de R$ 130,16

Com o objetivo de viabilizar melhorias no trânsito da cidade, a Prefeitura vem estudando ações e políticas públicas. Em virtude disso, foi publicado na Imprensa Oficial de terça-feira, 11, o Decreto nº 2484, que trata da restrição do tráfego de veículos pesados nas vias da cidade. O decreto também está sendo publicado na edição de hoje da Gazeta Bragantina. A restrição inicia na segunda-feira, 17.

A portaria, por intermédio da secretaria de secretaria de Mobilidade Urbana, regulamenta a operacionalização da medida adotada, considerando a importância de garantir o abastecimento, a prestação de serviços e a segurança da população, bem como a melhoria das condições de mobilidade de pessoas e bens, e da operação e fiscalização de trânsito nas vias do Município.

A restrição do tráfego de veículos pesados valerá de segunda a sexta-feira, entre 7h e 22h, na Avenida Dom Pedro I (nos dois sentidos), Avenida dos Imigrantes (nos dois sentidos) entre a Praça Nove de Julho e a rotatória da Avenida Doutor Plínio Salgado – acesso ao Circuito das Águas, e Avenida Alberto Diniz, também nos dois sentidos.

Caminhões com placa de Bragança terão restrição apenas das 7h às 9h e das 17h às 19h, podendo circular livremente fora desses horários, assim como aqueles que farão obras e serviços de infraestrutura urbana e prestação de serviços públicos essenciais.

Estão dentro dessa excepcionalidade, desde que devidamente cadastrados junto à secretaria de Mobilidade Urbana, os caminhões que terão acesso a pátio ou estacionamento próprio, aqueles destinados ao transporte de máquinas, equipamentos e materiais básicos para construção civil e afins, utilizados nas feiras livres, nas mudanças, e no transporte de produtos perigosos de consumo local e produtos alimentícios perecíveis. Empresas sediadas na cidade que não possuam frota própria e utilizam serviços de caminhões com placas de outra cidade também deverão realizar o cadastro.

O cadastro dos veículos enquadrados nas exceções à regra poderá ser realizado na secretaria, situada na av. Francisco Samuel Luchesi Filho, 42, Jardim Júlio Mesquita Filho.

Não será restringido o tráfego dos veículos destinados à urgência, ao socorro mecânico de emergência, cobertura jornalística, coleta de lixo, obras e prestação de serviços de emergência, correios, serviço emergencial de sinalização de trânsito e ao transporte de valores.

A fiscalização será realizada por agentes de trânsito e eletronicamente, pelos mesmos equipamentos de OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres, na tradução literal) e radares de velocidade.

Por determinação do prefeito Jesus Chedid, nos primeiros dias haverá auxílio dos agentes de trânsito na fiscalização, que vão orientar os motoristas até a adaptação às novas regras.

“Hoje, temos mais ou menos 2 mil caminhões por dia transitando nessas vias, o que impacta muito no trânsito. Ainda não é possível a construção de um anel viário ou uma perimetral para a solução dos problemas, por isso estamos utilizando medidas restritivas, alinhadas ao Plano de Mobilidade Urbana, que almeja privilegiar o transporte público. É importante ressaltar que como conseguimos a doação das placas, junto às concessionárias Rota das Bandeiras e Autopista Fernão Dias, e a configuração do sistema de monitoramento não gerou nenhum custo extra, não iremos onerar os cofres públicos com essa medida”, esclarece o secretário de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho.