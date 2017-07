Presidente promete mais quatro reforços até o fim da semana

Em seu retorno aos estádios o presidente do Bragantino, Marco Chedid (foto), falou sobre a emoção de voltar ao Nabizão após ter sido baleado, comentou a estreia do novo treinador Roberto Fonseca e foi taxativo quando falou de reforços. Segundo o presidente, ele, o técnico Roberto Fonseca e o diretor de futebol, Clayton Vieira, correm durante esta semana para trazer mais quatro jogadores para o restante da temporada.

Primeiramente Marco agradeceu as correntes de orações por sua melhora e comentou sobre seu retorno ao estádio após a tentativa de assalto em que foi baleado no pescoço. O mandatário do clube, um pouco emocionado, falou sobre estar de volta ao tradicional lugar que era ocupado por seu pai nas partidas e a emoção que sentiu em retornar ao estádio Nabi Abi Chedid. “Voltar ao estádio e estar junto aqui é um negócio que mexe com a gente, que está na vida da gente” disse.

Ele também falou sobre a estreia do treinador Roberto Fonseca e que sentiu algumas mudanças na equipe. “Acho que o Bragantino foi agressivo, não ficou trabalhando muito a bola, mudou um pouco a característica, nós tivemos diversas chances. O Bragantino não teve perigo de gol, mas também não teve problema, teve uma bola só” pontou. Mesmo com essa melhora o presidente ainda vê um sistema ofensivo nervoso e disse que o novo treinador vai realizar mais mudanças no time. “O Roberto vai compactar mais o meio de campo. Trabalhando com o Adenilson, Edson Sitta e Chorão, para ficar mais um pouquinho atrás da para carregar a bola. Nós precisamos acertar a frente, nós temos quatro vagas e vamos completar as quatro vagas e dar toda a condição que a gente possa dar” explicou.

O clube tem até esta sexta-feira, 14 de julho para completar as inscrições para o campeonato. Segundo o presidente faltam quatro vagas para ser preenchidas, isso se não houver alguma dispensa durante esta semana, e as peças para serem contratas estão evidentes desde o início da competição. “O torcedor sabe, todos os torcedores são técnicos. Precisamos de um centroavante, precisamos de um cara de lado e de um meia. Basicamente são três jogadores e mais um atacante. Nós precisamos acertar do meio para a frente. Precisamos de mais centroavante, jogador de meio. O Bragantino perde muito gol, veja quantos gols a equipe perdeu hoje” disse o presidente.

Felipe Silva – Marquinhos também explicou a situação do o centroavante Felipe Silva, de 23 anos. O atleta recebeu sondagens de um clube chinês o qual, segundo o presidente, já tem negócio praticamente fechado. O presidente se diz triste com a saída, mas que não tem o direito de prejudicar a carreira do atleta. “Ele recebeu uma proposta do exterior. Não tem uma casa, tem dificuldade na vida e a gente tem que pensar nisso. Tem a oportunidade de ganhar um bom dinheiro e de acertar a vida dele. Ele tem 23 anos e nós não vamos segurar ele. Infelizmente vai fazer muita falta, mas a vontade do jogador é de ir” disse.