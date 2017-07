Braga só empata e segue na degola

Em uma tarde de estreias, o Bragantino apenas empatou com o Tupi-MG em 0x0 e segue sem vencer no Campeonato Brasileiro da Série C. A partida, válida pela nona rodada, última do primeiro turno, aconteceu no estádio Nabi Abi Chedid. Além da estreia do treinador Roberto Fonseca, a partida foi marcada pela estreia do volante Marino, que mesmo sem ritmo de jogo, foi um dos melhores em campo e pelo retorno do atacante Jobinho, velho conhecido da torcida, e que também mostrou determinação nos 24 minutos que esteve em campo. Além dos estreantes, o lateral Bruno Oliveira, o goleiro Renan Rocha e os zagueiros Juliano e Guilherme Mattis, também fizeram ótimas apresentações.

Destaques a parte, os 445 torcedores presentes no Nabizão viram, em um jogo truncado e sem qualidade ofensiva, mais um resultado negativo para Bragantino, que agora está a cinco partidas sem vencer e a quatro sem marcar gols. A equipe amarga a nona colocação do grupo e continua na zona de rebaixamento. Agora se prepara para enfrentar o Botafogo de Ribeirão Preto, líder da competição, no estádio Santa Cruz, às 21h de segunda-feira, 17, com transmissão para todo o país pelo canal EI MAXX (Esporte Interativo).

O jogo – Com um fardo de oito times sobre suas costas, o Bragantino iniciou a partida querendo a reabilitação para sair da incômoda nona colocação e deixar a zona de rebaixamento. Para isso a equipe foi com tudo para cima e levou perigo logo aos nove minutos com o estreante da tarde Marino, que fez uma bela jogada individual, mas adiantou muito a bola e viu o goleiro Paulo tirar o perigo. Em outras oportunidades criadas o lateral Bruno Oliveira chutou por algumas vezes de fora da área e a bola passou tirando tinta da trave do gol defendido por Paulo Henrique.

Enquanto isso os visitantes tentavam aproveitar os contra-ataques e paravam na bem postada zaga composta por Juliano e Guilherme Mattis. Porém, com a falta de efetividade do ataque, o sistema defensivo cometeu sua primeira falha e quase viu Romarinho abrir o placar. Após boa jogada pela lateral, o camisa 11, livre de marcação dentro da área, recebeu e chutou para o gol. Bem postado, o zagueiro Juliano salvou, em cima da linha, o que seria o primeiro gol do Tupi. Após o susto o Bragantino manteve a posse da bola, mas não conseguia furar o sistema defensivo do Tupi e quando chegava desperdiçava boas oportunidades de gol.

A segunda etapa começou concentrada no meio campo e apenas mudou com a entrada de Anderson Ligeiro aos 11 minutos. O baixinho mal entrou e já criou a primeira oportunidade. Ele recebeu de Wellington e de calcanhar ajeitou para Chorão, que sem pensar chutou para o gol e desperdiçou uma boa oportunidade. O Braga seguia pressionando e ainda teve boas chances de inaugurar o placar com o volante Marino que errou um belo chute que passou rente a trave do Tupi e errou cabeceio, após um belo cruzamento de Bruno Oliveira.

Aos 25 minutos o técnico estreante Roberto Fonseca saca Roberto Pitio e promoveu a reestreia de Jobinho. O velho conhecido da torcida se ofereceu para o jogo, mas também não conseguiu colocar números ao placar. Com isso a partida seguiu fraca e sem qualidade técnica até os 49 minutos quando o árbitro Alisson Sidnei Furtado soou o apito final.