Atividades recreativas acontecem na cidade

A secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEMJEL) tem buscado oferecer entretenimento para a comunidade bragantina. Parcerias com entidades visam o desenvolvimento das atividades esportivas e recreativas.

No domingo, 9, foi realizada uma etapa do evento “Brincando na Praça”, no Ciles do Lavapés. O evento foi gratuito para toda a população e contou com dinâmicas para todas as idades.

As atividades são voltadas ao lazer, recreação e esportes, como vôlei, basquete, futebol, tênis, aula de zumba, jogos de tabuleiro, pintura facial, desenho para colorir, cama elástica, brinquedos infláveis, além de aferição de pressão arterial, entre outras.

O evento é patrocinado pelas empresas Sakata e TE Connectivity e realizado por meio da Lei de Incentivo ao Esporte do Governo Federal e também conta com a execução da RMC Esportes.