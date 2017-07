Serviços de manutenção prosseguem em diversos bairros da cidade

A Prefeitura, por meio da secretaria de Serviços, realizou na semana passada poda e retirada de galhos, operação tapa buracos, limpeza e corte de mato, pintura e revitalização de praças, entre outras atividades.

A operação tapa-buracos seguiu nos bairros Jardim São José, Penha, Jardim São Cristóvão e Vila Flora. Para realizar um trabalho com qualidade, foram destinadas duas equipes para o bairro Atibaianos.

Consertos de mosaicos e guias foram feitos na rua Coronel João Leme, assim como a limpeza diferenciada com o apoio de lavadoras de alta pressão. Também passaram por reformas as caixas de água pluvial da avenida Alberto Diniz, e no Campo Municipal as arquibancadas passaram por reparos. As obras no muro e no gradil do Lago do Taboão continuam em andamento. Receberam os serviços de pedreiro a rua José Botinha Maciel, na Planejada II, assim como na Praça Nove de Julho.

Os serviços de limpeza de bueiros foram realizados em ruas dos bairros Jardim Morumbi, Recanto Maranata, Parque dos Estados e nas proximidades da Rodoviária Velha. A limpeza e corte de mato atendeu vias dos bairros Jardim Águas Claras, Chácara Fernão Dias, Jardim Nova Bragança, Vila Aparecida, Santa Helena, e nas avenidas Antonio Pires Pimentel e Juscelino Kubitscheck.

O reparo de estradas rurais desta vez atendeu os bairros Serrinha, Biriçá do Valado, Boa Vista, Araras dos Bandeiras, Campo Novo, Treme Terra e nas proximidades da Tenda do Mel.

A máquina motoniveladora recém adquirida já está em uso e foi utilizada na rua das Magnólias e rua das Glicínias, ambas no Jardim Lago do Moinho. Essa é a prova que a aquisição de equipamentos é essencial para o município, reiterando o desejo da Administração em realizar melhorias na cidade.