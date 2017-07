Secretaria de Mobilidade Urbana reforça sinalização viária do município

A administração municipal, por meio da secretaria de Mobilidade Urbana, está reforçando a sinalização viária horizontal do município nos locais onde é fundamental para o bom funcionamento do trânsito e segurança dos condutores e pedestres.

A sinalização horizontal é um subsistema da sinalização viária composta de linhas, marcas, símbolos e legendas, demarcadas sobre o pavimento. Têm a função de organizar o fluxo de veículos e pedestres; controlar e orientar os deslocamentos em situações com problemas de geometria, topografia ou frente a obstáculos; complementar os sinais verticais de regulamentação, advertência ou indicação. Em casos específicos, tem poder de regulamentação.

As ruas que passaram por recapeamento asfáltico também estão passando por revitalização. Já foram realizados na rua João Leme, Praça da Bíblia, rua Dona Carolina, trechos da Avenida dos Imigrantes, rua Cel. Osório, Praça Jacinto Domingues, rua Olegário Leme, rua Cons. Rodrigues Alves, cruzamento da av. Antonio Pires Pimentel com a rua Liberdade, cruzamento da rua Minas Gerais com a av. Lindóia e nas imediações de diversas escolas municipais.

As demais localidades a serem revitalizadas são av. Minas Gerais, Alameda XV de Dezembro, av. Antonio Pires Pimentel e av. José Gomes da Rocha Leal, além da continuidade nas escolas municipais.

O secretário de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, enfatizou que tais reparos são fundamentais no trânsito da cidade. “As atividades são feitas pela equipe da própria da Prefeitura e as tintas foram compradas com ATA de preços com economia de 30% para os cofres do município”.