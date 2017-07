Saneamento básico: Consam será votado na sessão de hoje da Câmara

A Ordem do Dia da sessão ordinária de hoje da Câmara Municipal possui dois projetos e uma moção. Em regime de urgência e em turno único será votado o Projeto de Lei nº 30/2017, de autoria do prefeito Jesus Chedid, que ratifica o Protocolo de Intenções e autoriza o ingresso do Município de Bragança Paulista no Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – Consam. A finalidade do Consórcio é promover a ajuda mútua e o desenvolvimento sustentável dos municípios na prestação de serviço de água e esgoto à população, entre outros.

Prefeitos de 10 cidades aderiram ao Consam e assinaram na semana passada um ofício direcionado à presidência da Sabesp, em nome de Jerson Kelman, com a finalidade de informar sobre o Protocolo de Intenções. Os municípios deram prazo à Sabesp até o dia 15 de agosto, impreterivelmente, para que envie sua proposta de contrato, estipulando os serviços e investimentos previstos além dos valores da outorga. A proposta deverá ser enviada detalhadamente, de forma individual com referência a cada município, em documento único, aos cuidados do gabinete da Prefeitura de Bragança, a qual se encarregará de repassá-las aos prefeitos das respectivas cidades.

Também consta na pauta de votação o Projeto de Lei nº 24/2017 que institui a Semana Municipal de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio. A moção nº 34/2017 requer, por meio de apelo do Legislativo ao Chefe do Poder Executivo, estudos visando à substituição gradual das luminárias tradicionais por luminárias de LED, e sobre a viabilidade para implantar sistemas de energia solar na iluminação pública do Município.

As sessões também podem ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.