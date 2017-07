DadeTur poderá repassar R$ 25 milhões para Bragança

O Poder Executivo, por meio do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DadeTUR), declarou na semana passada que poderá repassar R$ 25 milhões à Prefeitura de Bragança. O investimento se refere a 14 convênios autorizados pelo governo do Estado para a administração municipal, mas não executados pelos ex-prefeitos em decorrência da falta de prestação de contas ou de simples processo licitatório.

Para recuperar os benefícios ao município, o prefeito Jesus Chedid apresentou ao secretário de Estado do Turismo, Laércio Benko, uma série de documentos elaborada a partir de projetos que indicam a utilização do investimento. “No início deste ano, havia 14 convênios paralisados na prefeitura. Mas, com o apoio do deputado Edmir Chedid, nós conseguimos retomar as discussões a fim de garantir estes recursos financeiros à administração”, garantiu o prefeito.

Os investimentos definidos pela Prefeitura de Bragança deverão contemplar os projetos de recuperação do sistema viário, principalmente com a retomada da execução do serviço de tapa-buraco e asfaltamento, das praças públicas do Fórum e 9 de Julho, ambas na região central, bem como os da revitalização do Lago do Taboão e do Colégio São Luiz. “Na primeira fase, já poderemos contar com cerca de R$ 4,4 milhões ao município”, finalizou Jesus Chedid.

O anúncio final da liberação dos recursos para Bragança deverá ser confirmado no início de agosto. “São 14 convênios que simplesmente não foram assinados pelos prefeitos Jango e Fernão Dias. E não foi por falta de aviso. Para se ter uma ideia, existem convênios de 2008 paralisados pela falta da apresentação de um projeto da prefeitura. O Tribunal de Contas do Estado impõem limites aos convênios com mais de cinco anos”, afirmou Edmir Chedid.

Nas próximas semanas, representantes do DadeTUR irão se reunir com técnicos da administração pública municipal para discutir a prioridade dos investimentos e a consequente elaboração dos projetos executivos. A previsão é que a atividade seja concluída até o final deste mês para que o investimento possa ser transferido para a prefeitura de Bragança Paulista. “A Assembleia Legislativa (Alesp) também irá acompanhar este processo”, concluiu o parlamentar.