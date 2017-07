Licitação para contratar O.S é remarcada para dia 25

A Prefeitura informou na sexta-feira, 7, por meio da Imprensa Oficial, que continua em andamento o Chamamento Público nº 05/2017, para seleção de Organização Social para operacionalização e execução de ações e serviços de saúde na atenção primária, com ênfase na Estratégia de Saúde da Família do Município, por meio de gestão. O edital foi retificado e a sessão está prevista para ocorrer dia 25 de julho, às 13h30.

Segundo a Prefeitura, as Organizações Sociais deverão manifestar interesse em firmar o contrato de gestão até o dia 24 de julho, por meio de solicitação escrita a ser protocolada no Setor de Licitações. A visita técnica é obrigatória e deverá ser realizada até dia 24, mediante agendamento prévio junto a secretaria de Saúde, pelo telefone 4034-6700.

As visitas devem ser realizadas junto as Unidades de Saúde. O edital completo pode ser retirado gratuitamente no balcão do setor de licitações da Prefeitura, em dias úteis das 9h às 16h, ou pelo site www.braganca.sp.gov.br (Portal do Cidadão).

Demais informações podem ser obtidas pelo telefone 4034-7115.