Festival de Inverno é marcado com grande público

O Festival de Inverno está movimentando a cidade esse mês. O segundo final de semana foi marcado com a presença de grande público nas diversas atrações ofertadas gratuitamente à população. Teve atração para todos os gostos, na parte musical teve rock, forró, MPB, blues, viola caipira e samba, teve teatro, evento gastronômico e mágico. Pais e crianças lotaram a Casa da Cultura para ver o espetáculo Piratas do Caramba, ainda para os pequenos teve peça teatral As Quatro Estações, e também o Brincando na Praça. Teve também show de ilusionismo na praça Raul leme, apresentação de dança e festa julina da Escola Municipal Dr. Jorge Tibiriçá.

A programação continua hoje no Centro Cultural Geraldo Pereira no Matadouro, com workshop de dança as 20h com o professor Raoni Xavier com o tema Equilibrium e às 21h o professor Pow Padovani abordará o tema ritmos Dance, as aulas são explicativas com performance interativas, ambos são da escola de ballet Gisele Toledo. No mesmo lugar às 20h30 haverá também o workshop com o tema as Raízes Africanas do Blues com Adriano Grineberg. Amanhã acontece o Canja com Canja no Clube Literário a partir das 20h