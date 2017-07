Caminhões em Bragança: Decreto que estabelece horário de circulação entra em vigor na 2ª feira

Conforme a Gazeta Bragantina informou na edição de quinta-feira, 6, o Decreto nº 2.484, que dispõe sobre a restrição do tráfego de veículos pesados nas vias de Bragança, começa a valer a partir de segunda-feira, 17.

Ontem a GB recebeu a visita do secretário municipal de Mobilidade Urbana, Manoel Botelho, que explicou os horários de funcionamento.

Segundo ele, de segunda a sexta-feira, das 7h às 22h, será restrita a circulação de veículos pesados nos principais corredores da zona sul da cidade. São eles: avenida Dom Pedro I, nos dois sentidos; avenida dos Imigrantes, nos dois sentidos, entre a Praça Nove de Julho e a rotatória da Avenida Doutor Plínio Salgado, acesso ao Circuito das Águas; avenida Alberto Diniz, também nos dois sentidos.

Ainda segundo o secretário, hoje deve ser publicado na Imprensa Oficial decreto específico para excepcionalidades. Caminhões com placas de Bragança podem circular das 9h às 17h.

Ontem Botelho estava aguardando autorização do Departamento de Estradas e Rodagem- DER para instalação de placas nas rodovias, que informam os horários de proibição nas vias sob jurisdição municipal.

O objetivo da proibição é melhorar a fluidez no tráfego da cidade, principalmente em horários de pico, e evitar que caminhões pesados usem Bragança como rota de fuga de pedágios.

Aqueles que não cumprirem a lei serão punidos com multa.