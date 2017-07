Antigo Colégio São Luiz: Prefeito e técnicos do DADE vistoriam prédio para retomada das obras

Na quinta-feira, 6, o Diretor do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos – DADETUR, Antonio Vaz Serralha, o Supervisor da Equipe de Engenharia, Eng. Paulo Eduardo Politano, e o Engenheiro Fernando Colegari estiveram em Bragança para visita técnica no prédio do antigo Colégio São Luiz.

A visita, que visa à retomada das obras de reforma e restauração do prédio, foi realizada após várias reuniões e diálogos entre o prefeito Jesus Chedid e o deputado estadual Edmir Chedid junto ao Governo do Estado e Secretaria de Turismo do Estado de São Paulo para viabilizar a recuperação dos recursos destinados ao Município.

“Estamos trabalhando muito para entregar à população um dos maiores patrimônios históricos do município restaurado como um dos centros culturais da cidade que será referência. É uma vergonha um prédio desses estar há anos abandonado, praticamente em ruínas e com obras de reforma e restauração praticamente paralisadas”, afirmou Jesus Chedid.

A empresa contratada para a execução das obras, Flasa Engenharia e Construções Ltda., realizou 75% do reforço estrutural, exclusivamente. Hoje, os trabalhos no prédio estão praticamente paralisados.

O diretor do DADETUR ressaltou que o motivo da visita foi fazer uma vistoria para verificar o estágio atual da obra, a fim de buscar uma saída para a retomada dos trabalhos e a conclusão da recuperação e restauração do prédio. “Será necessário atualizar e revisar o projeto original e apresentar de fato qual é o valor necessário para conclusão das obras, além de projetar quais são todas as demais intervenções que ainda serão necessárias”, concluiu.

Segundo Antonio Vaz, o intuito da equipe do DADE é viabilizar a conclusão da obra com a retomada das atividades em torno de 90 dias num trabalho articulado entre a Prefeitura e a secretaria de Turismo do Estado. “É visível o esforço desta administração para tornar possível os trabalhos e concretizar as obras no prédio. Por isso, nossa equipe e toda a estrutura da Secretaria de Turismo vai estar trabalhando em conjunto com a Prefeitura para que se consiga terminar o mais rápido possível. Será um processo trabalhoso, mas todos estão empenhados nisso”.