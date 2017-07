Bragantino apresentou três reforços

Após a tumultuada semana que o Bragantino viveu com a saída de Alberto Félix do comando do time, a diretoria tenta reorganizar o time. Na quinta-feira, 6, apresentou o novo técnico Roberto Fonseca e na manhã de ontem apresentou mais três reforços para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. Apesar do volante Marino ter sido anunciado na quinta-feira, ontem de manhã ele foi oficialmente apresentado à imprensa e a torcida, juntamente com o o zagueiro Samuel, de 31 anos, ex-Linense, e o atacante Matheus Peixoto, de 21, ex-Bahia. O trio agora aguarda a liberação do BID para poder estrear pelo Massa Bruta.

O zagueiro Samuel, que tem passagens por clubes do Brasil e do exterior, como São Paulo e Werder Bremen, chega ao Braga por convite do técnico Roberto Fonseca, que assumiu o time nesta semana.

“Sou um jogador de 31 anos, tenho certa experiência. Jogo pelo lado esquerdo e já atuei muito como lateral. A intenção é ajudar o Bragantino a conquistar esse acesso à Série B. Conheço bem o clube, a forma de trabalho. Quando o Roberto me ligou, não pensei duas vezes. Estava aguardando algo para ir para fora, mas neste momento não tem como não aceitar essa proposta. Um clube de tradição. Com certeza, vai trazer bons frutos”, afirmou o atleta.

O volante Marino, de 31 anos, está emprestado ao Bragantino pelo São Bernardo e tem contrato até o fim da Série C. até o fechamento desta edição, o atleta aguardava a publicação no BID, para poder jogar contra o Tupi “ O Bragantino é um grande clube e estou chegando aqui para somar ao grupo. Espero conseguir contribuir para a equipe fazer uma boa campanha e levar o time até a Série B” comentou.