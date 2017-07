Bragantino se destaca no Aberto de Berlim de Natação

O nadador bragantino Andrey Pereira Garbe, conquistou nesta sexta-feira, 7, o primeiro lugar na final dos 50m costas, na categoria S09, do Aberto Internacional de Berlim de Natação paraolímpica.

Por ser uma prova multiclasse, o que define o vencedor é uma pontuação baseada no tempo do nadador em relação aos melhores tempos do mundo naquela classe. Andrey completou os 50m em 30s63.

O brasileiro ficou ainda na sexta colocação no índice técnico. Ele volta a competir amanhã nos 100m costas, sua especialidade.

A comissão técnica do Brasil optou por levar a Seleção de Jovens para o Aberto, visando a preparação destes atletas mais jovens para o ciclo Tóquio 2020.