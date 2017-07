Com missão de sair da degola, Roberto Fonseca estreia no comando do Braga

Contratado na noite de quarta-feira, 5, o técnico Roberto Fonseca fará sua estreia na tarde deste sábado, 8, diante do Tupi-MG no Nabizão. O treinador mal foi apresentado e já assumiu os trabalhos a frente da equipe com a missão de vencer o Tupi, tirar o time da zona de rebaixamento e colocar entre os quatro melhores do grupo. Para isso, o novo treinador já falou em reforços e na manhã de sexta-feira, 7, recebeu três atletas para a sequência do campeonato. O zagueiro Samuel, de 31 anos, ex-Linense, o atacante Matheus Peixoto, de 21, ex-Bahia e o volante Marino também de 31 anos, emprestado pelo São Bernardo, foram apresentados na manhã de ontem e aguardam liberação do BID para estrearem. Dos três, Marino deve ter sua documentação liberada a tempo para a partida contra o Tupi e pode estrear. O volante e o zagueiro Samuel devem ficar até o fim da Série C e o centroavante Matheus Peixoto deve ficar até o final do Paulistão.

Na manhã de ontem Fonseca comandou o último apronto para a partida de sábado, 8, e já deve promover mudanças na escalação. O novo comandante deve entrar com o atacante Anderson Ligeiro e, sem poder contar com o capitão Edson Sitta, Fonseca deve escalar Raphael Toledo ou até promover a estreia de Marino, que pode ter sua documentação liberada pelo BID até a tarde de sábado.

Como seu antecessor, Fonseca não gosta de passar a receita para o adversário e deve liberar a escalação momentos antes da partida.

O novo treinador pediu que a torcida esteja presente no estádio para incentivar o time que precisa vencer para deixar a zona de rebaixamento. Os ingressos para torcedores do Braga custam R$10 na bilheteria do Nabizão.

O Braga é o 9º colocado com nove pontos e abre a zona de rebaixamento. Uma vitória recoloca o time na cola do G4 e, dependendo dos resultados da rodada, a equipe pode assumir a quarta colocação.

Legenda; Novo técnico Roberto Fonseca dirigiu o primeiro treino do time, a dois dias do primeiro jogo sob o comando da equipe