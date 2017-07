Após reportagem da publicada pela GB na terça-feira, 4, sobre reclamações de buracos pelas vias do bairro do Jd. Santa Helena, o secretário municipal de serviços, AnizAbib Jr. esteve no local e providenciou o reparo, que foi feito na quinta-feira, 6. A manutenção pela cidade continua com diversas frentes de trabalho, entre limpezas, tapa-buraco, pinturas, trabalhos de pedreiro e manutenção das estradas rurais.