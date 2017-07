Segurança no trabalho: Servidores participam de treinamento em altura

A Prefeitura, por meio da Divisão de Recursos Humanos, iniciou na manhã de quarta-feira, 5, a primeira etapa do ciclo de treinamento para o trabalho realizado em altura com os servidores da secretaria de Serviços, uma parceria com o Corpo de Bombeiros.

O treinamento foi dado pelo sargento Daniel Inajar e cabo Dentello, que transmitiram instruções e dicas de acordo com a realidade dos servidores. “Hoje fizemos um treinamento básico com trabalho em altura, ensinamos os nós básicos mais utilizados e também de resgate em segurança de um operário em caso de mal súbito, desmaio ou choque elétrico. Adaptamos técnicas do corpo de bombeiros para eles para que possam trabalhar com segurança, profissionalismo e conhecimento até onde eles podem ou não atuar”, afirmou o sargento.

O secretário Especial de Gabinete e responsável pela Divisão de Recursos Humanos, Maurício da Cunha, falou sobre a importância do treinamento. “Hoje iniciamos o primeiro dia do ciclo de treinamentos que é uma oportunidade única, principalmente no que diz respeito ao trabalho em altura. É uma demanda que vem de longa data, mas essa administração, dentro da seriedade e a preocupação com a segurança dos trabalhadores, está promovendo esse evento em parceria com o corpo de bombeiros, que é uma instituição extremamente séria e respeitada. A meta é treinar todos os servidores que estão trabalhando com todos os aspectos de trabalho em altura”.

Também foi destacada a importância do treinamento a funcionários, que está previsto nas Normas Regulamentadoras, nº 1, 9, 18 da Confederação das Leis do Trabalho (CLT).

Nas próximas semanas acontecerão outras etapas do ciclo de treinamento.