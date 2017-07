Licitação para uniformes escolares inicia com 30 empresas interessadas

A Prefeitura abriu na quinta-feira, 6, licitação para aquisição de uniformes e calçados escolares com 30 empresas concorrentes. O certame foi acompanhado pelos secretários Darwin da Cruz Gonçalves (Administração), Adilson Condesso (Educação), Aniz Abib Junior (Serviços) e o Chefe de Gabinete José Galileu de Matos.

Serão adquiridos conjuntos de agasalhos, blusa de moletom, camisetas de manga curta, bermudas, short saia, tênis e meias.

“Apesar de a gestão anterior não ter deixado recursos, o prefeito Jesus Chedid, por meio de um esforço imensurável, com o objetivo de reorganizar as finanças do município, tem conseguido reverter essa situação. A prova disso é esse processo licitatório contendo 30 empresas interessadas em prestar serviços, é um feito para um município receber o interesse e confiança de tantas empresas”, disse Condesso.

No pregão presencial, as propostas serão avaliadas e, posteriormente, anunciadas as vencedoras da licitação.