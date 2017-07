Roberto Fonseca é o novo técnico do Braga

O Bragantino não demorou para contratar um novo treinador em substituição a Alberto Félix. Na noite desta terça-feira, o Massa Bruta confirmou a chegada do técnico Roberto Fonseca, de 55 anos, que recentemente comandou o Cuiabá no Campeonato Brasileiro da Série C. O profissional já foi apresentado na manhã de ontem e já comandou os treinamentos e falou sobre a recepção no clube.

“É claro que a gente sabe que toda a troca tem seus traumas, tem aqueles não gostam tem os que gostam, mas faz parte do futebol. Aqui também não foi diferente a gente sabe que teve a troca, sai um grande profissional que era o Alberto e a gente vem para poder dar sequência ao trabalho e procurar que haja os resultados” disse.

O novo treinador falou que fará uma triagem dos atletas que estão na equipe e que irá ver os reforços que precisará para a sequência do campeonato. “Nós conversamos, a possibilidade é muito grande, mas é claro que temos que fazer uma triagem e procurar acertar o máximo possível na vinda desses profissionais” explicou.

Fonseca disse que pretende vencer os jogos em casa para que o time deixe a zona da degola ele destacou que o trabalho já foi iniciado para a partida diante do Tupi. “A oportunidade de fazer resultados em casa já é no sábado, temos que trabalhar para que isso possa acontecer. É uma chave em que os times em pontuação estão muito próximos dos primeiros e eu vou passar para os atletas, que a gente faça uma decisão dentro de casa” explicou.

Sobre a comissão técnica Roberto Fonseca disse que alguns profissionais que são de confiança do clube serão mantidos e que com ele chegam dois profissionais um auxiliar técnico Roberto Fonseca Júnior e o preparador físico Gesiel Pasiani.

Experiência pesou – A opção por um técnico mais experiente e que já dirigiu clubes no Paulistão, pesou na contratação de Roberto Fonseca. Segundo o presidente Marco Chedid “Roberto Fonseca é um treinador experiente que vai ajudar muito o Bragantino nos resultados” disse o dirigente.

Fonseca já dirigiu Ituano, Botafogo e São Bernardo pelo Paulistão. Além dessas equipes o treinador teve passagens de sucesso tanto na Série C, como na Série B. Em 2017, o treinador levou o Cuiabá ao título do Campeonato Mato-Grossense.

Ex-zagueiro de sucesso, com passagens por São Paulo, Bahia e Londrina, Fonseca começou a carreira de treinador em 2001 e conquistou títulos em São Paulo, Alagoas, Paraná e Mato Grosso.

O clube paulista começou bem a Série C, brigando pelas primeiras posições do Grupo B, mas com quatro jogos sem vencer – dois empates e duas derrotas – entrou na zona de rebaixamento, na nona colocação, com nove pontos.