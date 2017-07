Campanha do Agasalho arrecada 5 mil peças de roupas

A Prefeitura, por meio da secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), promoveu durante o mês de junho a Campanha do Agasalho 2017, com objetivo de arrecadar vestimentas, cobertores e afins, em boas condições, para doar a entidades assistenciais e pessoas em situação de rua.

No sábado, 1º, soldados do Tiro de Guerra (TG 02-009) realizaram mutirão de arrecadação, em parceria com a Prefeitura.

Os soldados percorreram diversas ruas dos bairros Matadouro, São Lourenço e adjacências, avenida Norte Sul e região do Lago do Taboão. As atividades marcaram o encerramento do calendário estadual da Campanha do Agasalho 2017.

Foram contabilizados aproximadamente 5 mil peças de roupas e 200 pares de calçados arrecadados nos postos de coleta e nas ações dos escoteiros do Gebrapa e soldados do Tiro de Guerra. Todas as doações serão para entidades beneficentes cadastradas junto à SEMADS. Ainda há contribuições das as agências do banco Caixa Econômica Federal e da unidade local do Poupatempo, que irão realizar entrega oficial à secretaria.

A secretária da SEMADS, Margareth da Silva, agradeceu a colaboração da população e enfatizou para quais lugares irão as doações. “A sociedade tem sido muito solidária, nós temos recebido o apoio de várias famílias, é importante ser solidário. A gente está direcionando que esses agasalhos sejam destinados para as entidades que atendem famílias que têm o mínimo de condição, albergues, asilos e outros. A sociedade tem respondido bem.”