Deputada anuncia recursos para entidades

Na tarde de segunda-feira, 3, o prefeito Jesus Chedid recebeu em seu gabinete a Deputada Federal Keiko Ota (PSB), que esteve na cidade para anunciar emenda de R$230 mil à Santa Casa de Misericórdia para aquisição de mesa cirúrgica, anestesia, bisturis e respiradores.

Prestigiaram a visita representantes da Santa Casa, o vice- provedor Albano Correa, o Gerente Operacional Eduardo Silva e a Chefe Administrativa Sandra Pannunzio, vereadores e secretários municipais.

A visita da deputada foi agendada pelo vereador Basílio Zecchini Filho, também filiado ao PSB.

Na ocasião, a parlamentar também confirmou emenda parlamentar no valor de R$300 mil para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Bragança.

O prefeito Jesus ressaltou a trajetória política da parlamentar e suas boas intenções.

Keiko aproveitou a oportunidade para falar sobre o Dia Nacional do Perdão, projeto de lei de sua autoria, em alusão à morte de seu filho Ives Ota, que promove a reflexão sobre o perdão. A Lei institui o Dia Nacional do Perdão no dia 30 de agosto.

Diante da proximidade da data, solicitou que o prefeito Jesus iluminasse alguns pontos da cidade na cor violeta, alusiva à campanha do Dia do Perdão, durante o mês de agosto, cujo slogan é “Semeando o perdão, colhendo a paz”.

A visita se estendeu até a Santa Casa de Bragança, acompanhada por membros da mesa diretora da entidade, nas instalações do hospital.