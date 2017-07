Parque dos Estados: Falta às consultas médicas lideram no bairro

Segundo a secretária de Saúde, Marina de Oliveira, um levantamento sobre falta em consultas médicas foi feito nas unidades de saúde de todo o município, para evitar extensa fila de espera para atendimentos.

As consultas são agendadas pelas unidades de Saúde, por meio da Central de Agendamento da Secretaria Municipal de Saúde. Ainda segundo a Prefeitura, as consultas em áreas especializadas e exames são ofertadas pela Central de Vagas Estadual, sistema que oferece vagas em serviços de saúde de Bragança e região, como o Ambulatório Médico de Especialidades (AME) Atibaia e o Hospital Universitário São Francisco (HUSF).

De acordo com a secretária, o posto de saúde do Parque dos Estados é o que mais registra a falta de pacientes em consultas agendadas.

A secretária pediu para que a população fique atenta às datas e não faltem as consultas. Caso não possam comparecer, que entrem em contato com a unidade de saúde e desmarquem, para não tirar a vez de outra pessoa que necessita da consulta.