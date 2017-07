ABBC entrega folha de pagamento para quitação

Após a Justiça do Trabalho ter autorizado a Prefeitura, na semana passada, a fazer o pagamento direto aos funcionários da Associação Brasileira de Beneficência Comunitária- ABBC, sem repassar a verba para a entidade que não apresentou a Carta Negativa de Débitos- CND, a entidade não havia entregado a folha de pagamento à prefeitura.

Conforme apurado pela GB, na tarde de ontem, Amando Ganon, representante da ABBC acompanhado do advogado Dr. Rui Monteiro Jr estiveram na Prefeitura e ajustaram um Termo de Acordo cujo teor deverá ser informado logo que o Presidente da ABBC assine e entregue na manhã de hoje na Prefeitura. Eles entregaram os dados da folha de pagamento e dos médicos e dentistas. Finanças e RH da Prefeitura estão tomando providências para que os pagamentos vencidos sejam quitados imediatamente conforme a decisão judicial Trabalhista.

Críticas – Na sessão de terça-feira, 4, da Câmara Municipal, vereadores lamentaram que a entidade não cumpra nenhum dos compromissos firmados com os funcionários e Executivo.

Além disso, criticaram a postura dos responsáveis por terem fechado as portas na terça-feira, para não receberem a notificação judicial. A Câmara chegou a cogitar a elaboração de uma moção de repúdio para ABBC, em razão dos transtornos causados no município. “A ABBC só diz lorota”, diz o líder do prefeito Jesus Chedid, vereador Paulo Mário.