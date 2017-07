Festival de Inverno: Hoje e amanhã tem comédia e gastronomia

O Festival de Inverno, promovido pela secretaria de Cultura e Turismo no mês julho, conta com cerca de 100 atrações culturais. São shows, palestras, oficinas, workshops, recreação, teatros, stand up, gastronomia, exposições, dança, entre outras atividades realizadas. Toda a programação é gratuita e acontece em diferentes pontos da cidade até o dia 30 de julho.

Hoje haverá Stand Up, às 20h30, no Clube de Regatas Bandeirantes. Amanhã, às 20h, na Casa da Cultura, haverá apresentação da peça teatral ´Piratas do Caramba’. Também amanhã haverá às 20h a população poderá prestigiar a ‘Noite dos Caldos’ no Centro Comunitário da USF e Jazz & Blues, às 21h, com Adriano Grineberg Blues na praça central.