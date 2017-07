DADE enviará equipe técnica para vistoriar Colégio São Luiz

Na terça-feira, 4, o prefeito Jesus Chedid e o Deputado Estadual Edmir Chedid estiveram no Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (DADETUR) reunidos com o diretor do departamento Antonio Vaz Serralha e o Secretário Estadual de Turismo, Laércio Benko, para agilizar a liberação de recursos do DADE que estavam bloqueados.

A reunião deu sequência ao encontro realizado no final de junho, no Palácio do Governo, após as tratativas e análises de documentações sobre as verbas pleiteadas pelo Município no DADE. “Conforme nossos compromissos, estamos liberando recursos que estavam bloqueados na secretaria por falta de documentações necessárias que não foram apresentadas nos últimos anos. Nesta quinta-feira, estamos enviando uma equipe técnica para vistoria no prédio do Colégio São Luiz para darmos andamento a verba empenhada para a revitalização e reforma do local e estamos agendando uma data para anunciarmos outras liberações de verbas para alavancar o turismo nesta cidade maravilhosa”, disse Laércio Benko.

Para o prefeito Jesus Chedid a reunião foi produtiva, e pode mostrar ao secretário todos os convênios que foram pleiteados e estão parados por falta de documentações e andamento das administrações anteriores. “Estamos com 14 convênios parados no DADE, e agora após várias reuniões aqui em São Paulo, estamos conseguindo através da atenção do secretário Laércio Benko a liberação de alguns convênios que estavam sem prestação de contas, convênios não licitados, e que agora deveremos dar sequência para investir nas obras do Lago do Taboão, do Colégio São Luiz, da Estação do Guaripocaba”.

O deputado disse que mesmo antes dos prefeitos da região assumirem a gestão, tem buscado estreitar os relacionamentos dos Municípios com as secretarias estaduais facilitando as tratativas necessárias entre Estado e Prefeituras.