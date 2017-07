Prefeitura dá prazo para Sabesp apresentar proposta de contrato

Os vereadores aprovaram o requerimento de urgência e o projeto que cria o Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – CONSAM será votado na terça-feira, 11.

A sessão de terça-feira, 4, da Câmara Municipal, foi marcada por discussões sobre a ABBC e projeto de apresentando na semana passada pelo prefeito Jesus Chedid, sobre o Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – CONSAM. O líder do prefeito, vereador Paulo Mário, pediu a urgência do projeto para que seja votado na próxima semana. O requerimento foi aprovado por 15 votos favoráveis, contra três. Vereadores da oposição tentaram deturpar o projeto, porém o Consórcio está ganhando forças e agregou 10 municípios da região.

Durante as discussões, vereadores também disseram que após a criação do Consórcio, a Sabesp está tentando se reaproximar da Prefeitura.

REUNIÃO- Destacaram também que na segunda-feira, 3, no gabinete do prefeito Jesus Chedid, consorciados se reuniram e solicitaram à Sabesp o envio de sua proposta de contrato.

Os prefeitos assinaram um ofício direcionado à presidência da companhia, em nome de Jerson Kelman, com a finalidade de informar sobre a reunião realizada e de encaminhar cópia do Protocolo de Intenções da formação do Consórcio Público Intermunicipal Águas da Mantiqueira – CONSAM, cuja finalidade é promover a ajuda mútua e o desenvolvimento sustentável dos municípios na prestação de serviço de água e esgoto à população, entre outros.

Além disso, com o intuito de dar celeridade nas tratativas da continuidade ou concessão destes serviços, solicitaram à Companhia para que se manifestasse oficialmente do interesse de continuar e ou de implantar os serviços de água e esgoto nos municípios membros, considerando que a Sabesp detém a concessão do serviço na maioria dos municípios consorciados.

Os municípios darão prazo à Sabesp até o dia 15 de agosto, impreterivelmente, para que envie sua proposta de contrato, estipulando os serviços e investimentos previstos além dos valores da outorga. A proposta deverá ser enviada detalhadamente, de forma individual com referência a cada município, em documento único, aos cuidados do gabinete da Prefeitura de Bragança, a qual se encarregará de repassá-las aos prefeitos das respectivas cidades.

TRIBUNA- Nas manifestações da Tribuna, vereadores disseram da situação caótica do Lago do Moinho, que há anos é ponto de prostituição, além de enfrentar problemas como descarte de lixo, tráfico de drogas, além do assoreamento do lago.

Disseram ainda que o ex-prefeito João Afonso Sólis (Jango) foi notificado mais uma vez pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para pagar multa de R$4 mil devido a licitações consideradas irregulares. Entre outros assuntos, pediram providências em relação aos furtos que ocorrem no cemitério e também sobre as queimadas em terrenos baldios.

A respeito das visitas dos deputados federais Paulinho da Força e Keiko Ota, vereadores agradeceram as emendas para Bragança e elogiaram os colegas Mário B. Silva e Basílio Zechin por intermediar os recursos.