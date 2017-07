Moradores de rua são encaminhados para exames no Centro Pop   

Conforme a GB noticiou na semana passada, a secretaria de Ação e Desenvolvimento Social (SEMADS), em conjunto com as secretarias de Saúde e Segurança e Defesa Civil, tem realizado com frequência abordagens de pessoas em situação de rua. Na manhã de ontem as equipes saíram novamente às ruas e encontraram moradores de rua na praça da Bíblia e adjacências.

Foram abordadas mais de oito pessoas nos locais, consumindo bebidas alcoólicas e outros dormindo ao relento. Eles foram orientados e encaminhados ao Centro POP para cuidados e afins. Segundo a Prefeitura, alguns apresentaram resistência no início, mas foram convencidos pela equipe a se dirigirem ao local para utilizarem os serviços e atendimentos oferecidos. Foram coletadas, ainda, amostras de urina para exames de tuberculose, dentre outras doenças.

A secretária da SEMADS, Margarete da Silva, acompanhou a ação e salientou a importância da atividade. “É importante que nós estejamos nessa ação conjunta, com as secretarias de Segurança, Saúde e Assistência Social para que possamos encaminhar essas pessoas em situação de rua para os serviços de proteção e de saúde, pois a rua não é um espaço digno. Alguns têm dependência alcoólica e química, esses correm um risco de vida muito grande. Estamos realizando essa ação para ofertar a vida e a proteção, garantindo o direito de acolhimento. O município possui uma estrutura de serviço para eles utilizarem como o Centro POP e Albergue. É uma ação essencial, um serviço continuado, e nós precisamos estar juntos nesses locais para fazer esse trabalho social”, disse Margarete.

Com a identificação dessas pessoas está sendo realizado um trabalho para os que não são cidadãos bragantinos e nem possuem vínculo familiar na cidade, e sejam encaminhados para o local de origem. Segundo a secretária Margarete Silva, a maioria dos abordados são residentes na cidade e possuem vínculo familiar, nesses casos a SEMADS está realizando a tentativa de aproximação dessas pessoas com seus familiares, para que deixem as ruas.

Uma das principais finalidades da ação conjunta é oferecer dignidade às pessoas em situação de rua, bem como coibir a diminuição de casos que envolvam pessoas em situação de rua em atos de criminalidade. As atividades fazem parte das prioridades estabelecidas pela administração.

A ação está dando continuidade ao trabalho iniciado no mês anterior. As abordagens serão intensificadas em toda a cidade e se pretende repetir, no mínimo, três vezes por semana.

Na ocasião, além da secretária da SEMADS, Margarete da Silva, também estiveram presentes o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin, acompanhado de agentes da Guarda Civil Municipal (GCM), agentes de saúde e da assistência social.