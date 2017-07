Amanhã tem música no Festival de Inverno

O Festival de Inverno começou no final de semana e seguirá até o final de julho. A abertura, ocorrida no sábado, 1º, contou com a banda Jazz São Paulo e a presença de secretários municipais, vereadores e público, no Clube Literário.

No domingo, 2, a Orquestra Bragantina de Viola Caipira se apresentou Mercado Municipal. E grupo Sanfonias se apresentou com a releitura de sucessos do samba nacional, na Praça Raul Leme.

A primeira peça teatral foi a peça Canto do Conto – Pé Na Estrada, no polo da Universidade Aberta. À noite, por volta das 20h, a banda bragantina KZA 55 fechou o final de semana de atrações.

A programação conta com mais de 100 atrações culturais para todos os gostos e idades. Serão shows, palestras, oficinas, workshops, recreação, teatros, stand up, gastronomia, exposições, dança, entre outras atividades.

A programação continua hoje com o workshop de guitarra com Matheus Canteri no Centro Cultural Geraldo Pereira, às 20h e logo em seguida às 20h30 Oficina de Teatro e Artes Integradas. Amanhã, às 20h, haverá Canja com Canja no Clube Literário; quinta-feira, 6 às 20h30, Eros Prado no Clube de Regatas Bandeirantes e na sexta-feira, 7, às 20h, Piratas do Caramba no Literário. Informações sobre retirada de ingressos e inscrições podem ser obtidas na Secretaria de Cultura e Turismo pelo telefone 4034-6570.A programação será divulgada semanalmente pela Gazeta Bragantina.