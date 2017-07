Braga perde e entra na zona de rebaixamento

O Bragantino perdeu para o Joinville por 2×0 e entrou na zona de rebaixamento do Grupo B da série C do Brasileiro. A partida aconteceu na tarde de domingo, 2, na Arena Joinville e foi válida pela 8ª rodada da competição. Grampola, ex-Bragantino, na primeira etapa e Roberto Lobo, na segunda, marcaram os gols do triunfo que levou o time catarinense da zona de rebaixamento, para a sétima colocação. Já o Braga saiu da quinta posição para a nona e, com nove pontos, abra a zona de rebaixamento do grupo. Porém, mesmo na zona de rebaixamento o Braga tem apenas quatro pontos a menos que o Botafogo, líder da competição e um a menos que o Tombense, primeiro fora da zona da degola.

Para reverter a situação e tentar encostar novamente no primeiro pelotão, a equipe precisa vencer o Tupi, no sábado, 8, às 16h, no Nabizão. Uma vitória leva o Massa Bruta a 12 pontos e pode deixar a equipe entre a quinta e sexta colocação novamente ou, dependendo da soma de resultados, até no G4 novamente.

O jogo – O Joinville iniciou o jogo com bastante intensidade. Com um novo treinador, os catarinenses foram para cima em busca da vitória e Grampola parou uma vez na boa defesa de Renan Rocha. Na segunda oportunidade que teve, aos 28 minutos, o camisa 9 invadiu a área em velocidade e balançou as redes do seu antigo clube. Depois disso, os paulistas equilibraram a partida, mas sem levar perigo ao gol de Jonathan.

Para a segunda etapa, Alberto mexeu no time, e o Bragantino retornou para o segundo tempo pressionando em busca do empate. No entanto, a pressão durou até os 11 minutos, quando, após se fechar defensivamente, o JEC encaixou um contra-ataque e matou a partida. Buiu cruzou na área e Ricardo Lobo mandou para o fundo das redes. O Bragantino não se entregou e continuou em busca do gol. Aos 21 minutos Jonathan fez duas defesas seguidas para salvar o time da casa. As duas equipes ainda criaram algumas chances, mas o jogo terminou com a vitória do Joinville por 2 a 0 e com o Braga na zona de rabaixamento.