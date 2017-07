Denúncias de buracos pelas ruas continuam

Após sete meses da troca de administração da Prefeitura, a reportagem da GB continua recebendo reclamações sobre os buracos espalhados pela cidade. A péssima herança deixada pelo PT ainda repercute entre a população, causando transtorno e descontentamento. Apesar de muitos lugares já terem sido beneficiados com recapeamento, limpeza, operação tapa-buracos e demais serviços, a população ainda clama por uma cidade limpa, arrumada e organizada.

Dessa vez a denúncia foi do bairro Jd. Santa Helena, zona sul da cidade, que tem diversas ruas esburacadas. Em contato com a secretaria de Serviços, a informação é que a limpeza no bairro está terminando e que em breve devem ser realizados outros serviços como tapa-buraco e iluminação, mas não há uma data exata para o início dos reparos, já que essa semana a secretaria está atuando em 20 outras frentes de serviços espalhadas pela cidade. Entre os bairros atendidos nessa semana estão o Jd. São José, Jd. São Cristovão e Atibaianos (2 equipes), que recebem a operação tapa-buracos.

Ainda segundo informou a secretaria de Serviços, já foram atendidos com a operação tapa buracos os bairros Jardim São Miguel, Jardim São Caetano, Toró, Santa Libânia e Jardim São José. A avenida Atílio Menin continua recebendo atenção, não só com o tapa buracos, mas com outros serviços como limpeza e corte de mato.

Diversos locais receberam serviços de pedreiro para a recuperação de guias e sarjetas em locais como avenida Alberto Diniz, no gradil do Lago do Taboão, em algumas ruas dos bairros Jardim São Lourenço e Planejada II. Também estão sendo realizadas pinturas em bancos e afins, na Praça Hermógenes de Paiva, na Vila Aparecida e na avenida Alberto Diniz.

Limpeza e corte de mato foram feitos no bairro Tanque do Moinho, Alameda XV de Dezembro, no Jardim Júlio de Mesquita e na avenida Antonio Pires Pimentel, ruas dos bairros Jardim Águas Claras, Jardim Santa Helena, e Vila Aparecida. Limpeza de bueiros também foram feitos em vias dos bairros Jardim das Laranjeiras, Planejada II e Jardim São Lourenço.

O reparo de estradas rurais está atendendo gradativamente localidades como Bom Retiro, Araras dos Lemes, Bosque das Pedras, na estrada sentido o aterro sanitário, no Jardim São Miguel, no Campo Novo. Para a realização desses serviços está sendo utilizado maquinário especializado como motoniveladoras, roçadeiras, retroescavadeiras e caminhões.