Moção pede ampliação da zona azul para deficientes

A 22ª sessão ordinária da Câmara Municipal acontece hoje a partir das 16h. Na pauta consta moção que propõe estudos do Executivo para a ampliação do tempo de permanência na zona azul de veículos que transportam pessoas com deficiências.

Na Tribuna Livre, o professor José Erick Souza Lima, do IFSP (Instituto Federal São Paulo de Ciência e Tecnologia), campus Bragança Paulista, apresentará o projeto de ensino do Sistema Braille com o uso de equipamentos eletrônicos.

As sessões podem ser acompanhadas pela internet, no site www.camarabp.sp.gov.br, ou pela TV Alesp, da operadora NET.