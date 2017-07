Festival Arte Serrinha tem  música, oficinas, cinema e teatro

Em tempos de migrações e intolerância em todo o mundo, a reflexão sobre a ideia de fronteira é necessária. Essa é a proposta da 16ª edição do Festival Arte Serrinha, evento idealizado pelo artista Fabio Delduque, seu irmão, Marcelo Delduque, que cuida de projetos ambientais e de transformação da paisagem, e o empresário e chef de cozinha Carlão de Oliveira, criador da cachaça Busca Vida.

Entre os dias 3 e 30 de julho, uma intensa programação de oficinas, shows, cinema e teatro tomará conta de diferentes espaços de Bragança.

Na Fazenda Serrinha, antiga propriedade cafeeira utilizada como espaço de convivência, desenvolvimento humano e centro de experimentações artísticas desde os anos 1990, está o Parque de Instalações, com obras permanentes de artistas contemporâneos como José Roberto Aguilar, Luiz Hermano e Gustavo Godoy. Para esta edição do festival, o francês Jean Paul Ganem desenvolveu umainstalação em landart, em uma área já usada para pastagem, que deve ser observada de cima, do mirante da Serrinha. Também foram inauguradas neste ano obras de Eduardo Srur e Laura Gorski. O espaço fica aberto das 9h às 17h de segunda a domingo.

Na programação musical do 16º Festival Arte Serrinha estão shows de Black Alien (15/7) e Pedra Branca (29/7) no Galpão Busca Vida; de Bárbara Eugenia e Tatá Aeroplano (30/7),lançando o CD “Vida Ventureira”, no Teatro Rural; e encontros de Benjamim Taubkin (18, 19 e 20/7) com convidados como José Miguel Wisnik na Fazenda Serrinha. O pianista é retratado no documentário “Música pelos Poros”, de Marcelo Machado, sobre um encontro musical idealizado por Benjamim, Jaques Morelenbaum e Marcos Suzano durante o festival em 2015, e terá estreia no dia 21/07 também na Fazenda.

Outro destaque do evento é o espetáculo “Tangos Brasileiros” (16/7), da Danças Polifônicas, no Teatro Rural. A obra transdisciplinar resgata o esquecido tango brasileiro de Chiquinha Gonzaga, Ernesto Nazareth e Henrique Alves Mesquita e propõe diálogo entre dança, música e artes visuais, criando um ritual em memória das raízes poéticas da América do Sul.

No Cine Rancho, filmes brasileiros recentes de sucesso, como “Elis”, de Hugo Prata, “Pequeno Segredo”, de David Schurmann, e “Pitanga”, de Beto Brant e Camila Pitanga, serão exibidos gratuitamente durante o festival, às sextas e sábados, sempre às 21h.

OFICINAS– Com a proposta de estabelecer um momento de imersão nos processos da natureza, a oficina que abre o festival nesse ano é a “Lab da terra” (3 a 7/7), idealizada pelos agroecólogos Rafael Lama Furtado e LiegePistore, e pelo anfitrião da Fazenda Serrinha Marcelo Delduque. Os participantes formarão uma comunidade que dividirá os trabalhos diários da Fazenda Serrinha. A relação entre os participantes será horizontal e a fazenda funcionará em um esquema de autogestão.

Quem aprecia gastronomia pode se inscrever na “Criação de um banquete” (19 a 21/7), em que a nutricionista e ativista do mundo vegetal orgânico Neka Menna Barreto e o artistaplásticoque também desenvolve projetos em paisagismo Fernando Limberger mostrarão ao público como preparar e servir um banquete aliandocomida e arte no restaurante Ca de MezAmig.

Também estão programadas as oficinas “Fotografia” (Luiz Braga), “Produção de bonecos e máscaras” (Hilton Merkadante), “Moda e re-existência” (Ronaldo Fraga), “Meu corpo, minha terra – dança e yoga ao ar livre” (Lú Brites), “Cerâmica marajoara” (Ronaldo Guedes), “Limpeza de pele – literatura, fotografia, existência” (Diógenes Moura) e a residência em artes visuais coordenada por J. Spaniol, Helena Martins Costa e Fabio Delduque.

As inscrições podem ser feitas no site do Arte Serrinha (www.arteserrinha.com.br) Os preços variam de R$ 150 a R$ 450 (para oficina com acomodação na Fazenda Serrinha).