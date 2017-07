Festival de Inverno começa hoje e traz grandes atrações

A Prefeitura de Bragança, através da Secretaria de Cultura e Turismo realiza mais uma edição do Festival de Inverno, que promete superar os últimos anos, com uma lista de mais de 100 atrações, agradando a todas as idades. Esse ano estão na programação shows como Dois Reis, Fernando Anitelli (Teatro Mágico), Orquestra Bachiana Filarmônica SESI-SP,Folk Como Ocê Gosta, ArtPopular ,stand up com Eros Prado e Nany People, eventos gastronômicos, exposições artísticas, mostra de dança, workshops, teatro, palestras, oficinas e recreação para as crianças. Os eventos acontecerão em diversos pontos da cidade e a agenda vai até o dia 30 de Julho, exceto às segundas-feiras.

A participação e entrada em todos os eventos é gratuita. Para inscrever-se nas oficinas e workshops, é necessário comparecer a Secretaria de Cultura e no Centro Cultural Geral Pereira. Os ingressos para lugares sujeitos a lotação máxima (fechados), devem ser retirados antecipadamente, na semana do evento, na sede da Secretaria de Cultura (4034-6570), Centro Cultural Geraldo Pereira (4034-3337), Biblioteca Municipal ‘Dra. Adalzira Bittencourt’ (4034-5019) e no Museu do Telefone (4033-1937).

O Festival terá a abertura com a Banda Jazz São Paulo, a partir das 20h30, no Clube Literário. Confira a programação desta semana: