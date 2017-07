Bragança participa 34ª Jogos da Juventude

Bragança participou em três modalidades nos 34º Jogos da Juventude do Estado de São Paulo, realizado no município de Presidente Prudente, que teve início no último dia 23.

A bragantina Bianca Yukari Yamamoto atleta da Associação Bragantina de Atletismo venceu a final da prova dos 200m. e ficou em 4º lugar na classificação geral. A atleta é treinada por Mauricio Dubard no estádio municipal Cícero de Souza Marques.

Bragança também teve representantes no judô com a atleta º Barbara Stephanie C Camargo que ficou em 3º lugar na categoria pesado/super pesado e na natação com Camila Petroni Machado ficou em 13º lugar nos 400m livre e Vitor de Almeida Recoaro conquistou o 11 º lugar nos 400m livre e o 6º nos 200m medley.

A competição organizada Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo (SELJ) termina amanhã. Foram cerca de 6 mil participantes de 170 municípios, todos classificados para esta etapa final após passarem pelas fases sub-regionais e regionais. Até chegar a etapa decisiva, mais de 27 mil atletas de 350 municípios disputaram o torneio. Os Jogos envolvem atletas de 9 a 19 anos de idade, que competirão em 15 modalidades: atletismo, basquete, damas, futebol, futsal, ginástica artística, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis, tênis de mesa, voleibol, voleibol de areia e xadrez.