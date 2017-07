Diretoria acerta retorno de Jobinho e contrata meia Bruno Xavier

Em um grupo equilibrado, onde o lanterna da competição está a sete pontos do líder, o Bragantino vive um momento delicado na competição. O Massa Bruta tem nove pontos, dois a mais que o Joinville, último colocado do grupo e próximo adversário do Bragantino. Uma derrota para a equipe catarinense coloca o Braga na parte de baixo da tabela, inclusive com riscos de entrar na zona de rebaixamento. Atento com isso a diretoria do Bragantino, segue atendendo os pedidos do técnico Alberto Félix e contratou mais dois reforços para a sequência da competição. Jobinho, velho conhecido do torcedor bragantino, e Bruno Xavier, uma jovem aposta da diretoria no setor de criação, assinaram contratos nesta semana e já treinam com a equipe titular. Jobinho teve seu nome publicado no BID no final da tarde de sexta-feira, 30 e já pode, pelo menos, compor o banco de reservas. Já Bruno Xavier, deve ter a divulgação de seu nome no Boletim Informativo Diário, apenas na próxima semana e o técnico Alberto poderá contar o novo reforço apenas diante o Tupi no sábado, 8.

HISTÓRICO – Com apenas 20 anos, Bruno Xavier chega como promessa para o setor de criação da equipe e como uma aposta da diretoria para a lacuna deixada por Rafael Chorão que está contundido. Atualmente o técnico Alberto Félix tem apenas Raphael Toledo como substituto no setor e o jovem Xavier chega para esquentar a disputa pela vaga. O atleta foi revelado pela Portuguesa, onde foi provido para o profissional na temporada passada. Antes de acertar com o Braga o atleta estava no Nacional.

A surpresa fica a cargo do retorno de Jobinho. Com 32 anos, o atleta foi alvo de diversas críticas e acabou deixando a equipe no meio da temporada passada, acertando sua transferência para o Paysandu. Neste ano disputou o Campeonato Paulista da Série A pelo São Bento. Com o fim do Paulistão ele acertou sua ida para o Mogi Mirim e jogou apenas uma partida, justamente contra o Bragantino pela Série C. Porém, com a chegada de Marcelo Veiga para comandar o Mogi, Jobinho se desligou do clube. Segundo a rádio 102,1, FM o próprio atleta confirmou que deixou o clube por causa da chegada de Veiga. Brigas e críticas à parte, a expectativa dos torcedores é que o atacante apresente o mesmo futebol da sua primeira passagem, quando marcou 11 gols em 29 jogos na Série B do Brasileiro de 2015. Além do Mogi e Paysandu o atleta jogou pelo Rio Branco, União Barbarense, Ferroviária, América-SP, Rio Claro e Monte Azul.