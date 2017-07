Necessitando de vitória, Braga enfrenta o Joinville em Santa Catarina

Após ser goleado em casa, o Bragantino volta a campo no domingo, 2, para enfrentar o Joinville, às 15h, na Arena Joinville, pela oitava rodada do Grupo B do Campeonato Brasileiro da Série C. Na quinta colocação e com uma diferença de dois pontos para o Joinville, lanterna do grupo, uma vitória recupera o Massa Bruta no Grupo B e mantém o time próximo do G4. Já uma derrota pode deixar o time na zona da degola. Para a partida de hoje o técnico Alberto Félix terá alguns desfalques importantes como o do zagueiro Guilherme Mattis e do meio campo Rafael Chorão.

O zagueiro Guilherme Mattis recebeu o terceiro cartão amarelo e cumpre suspensão automática, já Rafael Chorão voltou de contusão, mas sentiu dores e deve ser poupado. Para a vaga do zagueiro, Alberto tem Júnior Goiano e Marcel a disposição, além de Gilberto, que seria substituto natural na posição, mas como ele retorna de contusão, o treinador não deverá utiliza-lo nos 90 minutos. A complicação fica no meio campo. Com Chorão contundido, Alberto tem Raphael Toledo como opção. Mas seguindo as últimas escalações, o treinador deverá entrar com Anderson Ligeiro pelas beiradas e centralizar Vitor como meia armador, posição que ele fez durante a Copa Paulista e em alguns jogos pela equipe principal.

Além deles, Alberto também não deve contar com o atacante Felipe Silva que, mesmo com contrato até o fim do Paulistão de 2018, tem propostas de outras equipes e negocia seu futuro com a diretoria. Ele vinha como titular, mas com esse impasse ele é dúvida até para o banco de reservas. A expectativa fica se Jobinho, que retornou ao clube nesta semana, jpgará ou não, ele teve seu nome publicado no BID no final da tarde de sexta-feira, 30 e poderá estrear na partida de domingo, 2.

O meia atacante Adriano Paulista também desfalca a equipe. Após uma boa apresentação contra o Volta Redonda, quando entrou na segunda etapa, Paulista sentiu dores novamente, desta vez no púbis e segue em tratamento do Departamento Médico.

Além das alterações obrigatórias, Alberto deve modificar após a péssima apresentação que a equipe fez na derrota para o São Bento. Nesta semana ele testou diversas formações durante os treinamentos e a escalação ainda é uma surpresa.

RETROSPECTO – Como visitante, o Massa Bruta nunca venceu o JEC. Foram realizados seis confrontos em Joinville, com quatro vitórias dos donos da casa e dois empates. Rivais desde 1999, eles se enfrentaram 13 vezes, todos pela Série B, com pequena vantagem para o Tricolor catarinense. São seis triunfos do Joinville, dois empates e, cinco triunfos do Massa Bruta. O JEC marcou 15 gols contra 9 do Bragantino. Na última vez que se enfrentaram na arena Joinville as equipes empataram em 1×1 pela série B do ano passado.